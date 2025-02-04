Konya'da Depoda Yangın: 6 Bin Takım Sulama Borusu Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi
Karapınar ilçesindeki bir depoda çıkan yangında, iş insanı İdris Karadağ'a ait 6 bin takım plastik sulama borusu yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti ve yangın söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde bir depoda çıkan yangında 6 bin takım plastik sulama borusu alev alev yandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçede esnaflık yapan İdris Karadağ'a ait sulama boruları, ilçenin Sırnık mevkisindeki depoda akşam 22.30 sıralarında yanmaya başladı. Depodan kısa sürede alevler yükseldi. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekiplerine sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sulama boruları kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri de yangın mahallinde inceleme yaptı.
Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA