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Para çektiği banka önünde düşerek başını çarpan kişi hayatını kaybetti

Para çektiği banka önünde düşerek başını çarpan kişi hayatını kaybetti
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Konya'nın Kulu ilçesinde para çektiği bankadan çıkarken dengesini kaybedip düşen 58 yaşındaki adam başını sert zemine çarparak hayatını kaybetti.

Konya'nın Kulu ilçesi Cafer Baran Caddesi'nde meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, yanında bir yakını ile geldiği banka şubesinden hesabındaki parasını çeken Metin Akyel (58) bankadan çıktığı sırada dengesini kaybedip düşerek sert zemine başını çarptı.

YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Metin Akyel, ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Akyel, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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