Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde madende toprak kayması: En az 200 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı M23 grubundan yapılan açıklamaya göre Çarşamba günü Kuzey Kivu bölgesindeki Rubaya kasabası yakınlarındaki maden sahasında meydana gelen toprak kaymasında en az 200 kişi hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yeni bir maden faciası yaşandı. Ülkedeki isyancı M23 grubundan yetkililer tarafından açıklamaya göre Çarşamba günü ülkenin doğusundaki Rubaya kasabası yakınlarındaki koltan madeni sahasında meydana gelen toprak kayması nedeniyle bazı madenlerde çökme yaşandı. İsyancı grup tarafından atanan Kuzey Kivu Valiliği Sözcüsü Lumumba Kambere Muyisa, bugün olay hakkında açıklamada bulunarak, "Şu an en az 200 can kaybı var. Bazı kişiler hala toprak altında gömülü ve kurtarılamamış halde" ifadelerini kullandı. Yaralıların yakınlardaki sağlık kuruluşlarına ulaştırıldığını bildiren sözcü, bu kişilerin bugün ambulanslar aracılığıyla Rubaya'ya yaklaşık 50 kilometre mesafedeki en yakın şehir Goma'ya sevk edileceğini bildirdi.

Associated Press (AP) haber ajansına konuşan eski bir madenci, tünellerin elle kazıldığını, kötü inşa edildiğini ve bakımsız bırakıldığı için tekrar tekrar toprak kaymaları yaşandığını söyledi. Her bölgede kontrol veya güvenlik önlemleri olmadan kazıların yapıldığını aktaran madenci, bir çukura yaklaşık 500 madencinin girebildiğini vurgularken, tünellerin çukurlara paralel olarak uzanması nedeniyle bir çökmenin birçok çukuru aynı anda etkileyebileceğini ifade etti. - GOMA