Koçarlı Sanayi Sitesinde Yol Yenileme Çalışmaları Başladı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan tarafından ilçe genelinde başlatılan yol yenileme ve iyileştirme çalışmaları kapsamına Koçarlı Sanayi Sitesinde başlayan çalışmaları sürüyor.

Sanayi sitesinde yapılan çalışmaları yakından takip eden Başkan Kaplan "Koçarlı'nın ve sanayi esnafımızın en büyük problemi olan yılların sorununu çözüyor, esnafımızın çilesini bitiyoruz" dedi.

Başkan Kaplan "Sanayi esnaflarımızın sel ve su baskınlarından kurtularak rahat bir nefes alması için devam ettiğimiz yağmur suyu hatlarının temizlenmesi ve yenilenmesi ile yol yenileme çalışmalarını Koçarlı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanımız Hüseyin Yaman ile birlikte yerinde inceledik. Sanayi esnafından gelen talepleri değerlendirdik ve yağmurlar sonrası yağışlardan dolayı su baskını ve sel ile karşı karşıya kalan sanayi esnafını bu durumdan kurtarmak için çalışmaları başlattık" dedi.

Sanayi sitesi yollarını ve bağlantı yollarını inceleyen Başkan Kaplan, sanayi sitesi esnaflarının da görüşlerini alarak, sanayi sitesi yollarının kısa süre içerisinde yenilenmesi için ekiplere talimat veren Başkan Kaplan "Sanayi esnaflarımızı su baskınlarından ve selden kurtarmak ilk önceliğimiz. Yağmurlar sonrası su baskınları ile karşı karşıya kalan sanayi esnafımızın daha fazla mağdur olmasını istemiyoruz. Bununla birlikte dükkanlarının önü Koçarlı'ya yakışsın istiyoruz. İlçe Sanayi sitemizin yolları ve bağlantı yollarını inceleyerek talimatlarımızı verdik. Sanayi sitesi yollarımızın yenilenmesinin ardından sel ve su baskınlarından kurtulacak olan esnafımız rahat bir nefes alacak. Ayrıca yolların yenilenmesi ile Koçarlı Sanayi Sitesi içerisinde ulaşım daha sağlıklı hale gelecek" dedi.

Verdikleri sözleri yerine getirdiklerini ifade eden Başkan Kaplan, "Vatandaşlarımızın beklentilerine cevap veren, vatandaşın geçmişte olan talepleri doğrultusunda, bizim de halkımıza verdiğimiz sözlerini hayata geçirdik. Bundan sonra da durmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN