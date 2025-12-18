Kocaeli'de sahte ayakkabı operasyonu
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla ünlü markalara ait 1.050 çift sahte spor ayakkabı ele geçirildi. Piyasa değeri 2,5 milyon lira olan ayakkabılarla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ünlü markalara ait bin 50 çift sahte spor ayakkabıya el konuldu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında Kartepe ilçesinde çalışma yürüttü. Yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 500 bin lira olduğu belirlenen, tanınmış markaların taklidi bin 50 çift spor ayakkabı ele geçirildi.
Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa