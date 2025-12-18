Kocaeli'de sahte ayakkabı operasyonu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ünlü markalara ait bin 50 çift sahte spor ayakkabıya el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında Kartepe ilçesinde çalışma yürüttü. Yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 500 bin lira olduğu belirlenen, tanınmış markaların taklidi bin 50 çift spor ayakkabı ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ