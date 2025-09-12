Haberler

Kocaeli'nde Lojistik Firmasına Ait Depoda Yangın Çıktı

Kocaeli'nde Lojistik Firmasına Ait Depoda Yangın Çıktı
Başiskele ilçesindeki bir lojistik firmasının deposunda sabah saatlerinde yangın başladı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi, müdahale devam ediyor.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir lojistik firmasına ait depoda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Ovacık Mahallesi'ndeki depoda saat 05.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevleri ve yükselen dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın sebebiyle gökyüzünü siyah duman kaplarken, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor. - KOCAELİ

