Kocaeli'nde 35 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Kocaeli'nde 35 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir araçta yapılan aramada züccaciye ürünleri arasına saklanmış 35 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. İki şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

35 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir araçta yapılan aramada züccaciye ürünlerinin arasına saklanmış 35 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kocaeli'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde polis ekiplerince İzmit ilçesinde durdurulan kapalı kasa minibüste yapılan aramada, züccaciye ürünlerinin arasına saklanmış 35 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyulurken, 2 şüpheli hakkında 5607 S.K.M kapsamında gerekli adli işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - 3.Sayfa
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