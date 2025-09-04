Kocaeli'de Mağazada Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir mağazaya müşteri giren şahıs, gözüne kestirdiği ayakkabıyı rahat tavırlarla çaldı. Şahıs çalışana bir ürün sorduktan sonra mağazadan ayrıldı.

Kocaeli İzmit ilçesinde bulunan gümrük mağazasındaki hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı. Elinde poşetle içeri giren bir şahıs, önce etrafı kolaçan etti. Ardından ise el çabukluğu ile raflarda duran ayakkabıyı poşetinin içine koydu. Şahıs, ardından hiçbir şey olmamış gibi mağaza çalışanına bir ürünü sordu. 'Yok' cevabı üzerine çaldığı ayakkabı ile mağazadan çıktı.

O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şahsın rahat tavırları dikkat çekti. - KOCAELİ