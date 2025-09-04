Haberler

Kocaeli'de Mağazada Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında

Kocaeli'de Mağazada Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmit ilçesinde bir şahıs, gümrük mağazasına girerek çaldığı ayakkabıyı poşetine koyup rahat tavırlarla mağazadan ayrıldı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir mağazaya müşteri giren şahıs, gözüne kestirdiği ayakkabıyı rahat tavırlarla çaldı. Şahıs çalışana bir ürün sorduktan sonra mağazadan ayrıldı.

Kocaeli İzmit ilçesinde bulunan gümrük mağazasındaki hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı. Elinde poşetle içeri giren bir şahıs, önce etrafı kolaçan etti. Ardından ise el çabukluğu ile raflarda duran ayakkabıyı poşetinin içine koydu. Şahıs, ardından hiçbir şey olmamış gibi mağaza çalışanına bir ürünü sordu. 'Yok' cevabı üzerine çaldığı ayakkabı ile mağazadan çıktı.

O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şahsın rahat tavırları dikkat çekti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tartıştığı damadını pompalı tüfekle vurarak öldürdü

İlçeyi ayağa kaldıran olay! Damadını pompalı tüfekle öldürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mısır 40 bin askeri sınıra yığdı! Özel kuvvetler hazır bekliyor

40 bin askeri sınıra yığdılar! Özel kuvvetler hazır bekliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.