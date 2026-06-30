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Kocaeli'deki korsan taksi denetiminde sürücü ve yolcuya ceza

Kocaeli'deki korsan taksi denetiminde sürücü ve yolcuya ceza
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Kocaeli'de korsan taşımacılık yapan otomobil sürücüsüne 100 bin lira, yolcuya ise 3 bin 870 lira idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesine 30 gün el konulurken araç 60 gün trafikten men edildi.

Kocaeli'de korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen otomobil sürücüsüne 100 bin lira, yolcuya ise 3 bin 870 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan otomobilin korsan taşımacılık faaliyetinde bulunduğu tespit edildi. Araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 100 bin lira idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 30 gün süreyle el konuldu. Söz konusu araç ise 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. Öte yandan, korsan taşımacılık yapan aracı kullanan yolcuya da ilgili kanun maddesi gereğince 3 bin 870 lira para cezası kesildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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