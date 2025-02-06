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Kocaeli'de Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu: 400 Adet Ele Geçirildi

Kocaeli'de Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu: 400 Adet Ele Geçirildi
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde durdurulan bir araçta piyasa değeri yaklaşık 400 bin TL olan 400 elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 400 bin TL olan 400 elektronik sigara ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılık suçları ile mücadele çalışması başlattı. Yürütülen çalışmalar neticesinde 4 Şubat tarihinde Gebze ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramda piyasa değeri yaklaşık 400 bin TL olan 400 elektronik sigara (Puff Bar) ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken, olaya ilişkin bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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