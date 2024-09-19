Kocaeli'de Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 25 Bin Litre Ele Geçirildi

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de bulunan bir iş yerinde yapılan operasyonda 25 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan bir iş yerinde 18 Eylül tarihinde Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 100 bin TL olan 25 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalandı. - KOCAELİ