Kocaeli'de Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 25 Bin Litre Ele Geçirildi
Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir iş yerinde gerçekleştirilen operasyonda 25 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de bulunan bir iş yerinde yapılan operasyonda 25 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan bir iş yerinde 18 Eylül tarihinde Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 100 bin TL olan 25 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalandı. - KOCAELİ