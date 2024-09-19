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Kocaeli'de Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 25 Bin Litre Ele Geçirildi

Kocaeli'de Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 25 Bin Litre Ele Geçirildi
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Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir iş yerinde gerçekleştirilen operasyonda 25 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de bulunan bir iş yerinde yapılan operasyonda 25 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan bir iş yerinde 18 Eylül tarihinde Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 100 bin TL olan 25 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Dilovası 3-sayfa Ekonomi kocaeli Çevre Hukuk

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