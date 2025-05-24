Kocaeli'de Eş Zamanlı Kaçakçılık Operasyonu: 30 Şüpheli Yakalandı

Kocaeli'de Eş Zamanlı Kaçakçılık Operasyonu: 30 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 1 milyondan fazla içi tütünle dolu ve boş makaron ele geçirildi. 30 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Kocaeli ile birlikte 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 1 milyon 416 bin 190 içi tütünle dolu ve boş makaron ele geçirildi, olaya ilişkin 30 şüpheli yakalandı.

Kocaeli'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılığın men ve takibine yönelik yürütülen dosya kapsamında değişik tarihlerde yapılan 6 ayrı aramada 52 bin 860 dal içi tütünle doldurmuş makaron, 8 bin 400 bandrolsüz boş makaron, 40 paket gümrük kaçağı sigara, 28 paket elektronik sigara tütün çubukları, 71 elektronik sigara likiti, 274 dal bandrolsüz puro, 50 paket bandrolsüz pipo tütünü, 90 kilo açık kıyılmış tütün, 118 kilo bandrolsüz nargile tütünü, 18 elektronik sigara ele geçirildi.

21 Mayıs tarihinde şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla Kocaeli ile birlikte 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 30 şahıs yakalandı. 26 ikamet, 20 işyeri ve 3 depoda yapılan aramalarda 429 bin 930 dal dolu makaron, 925 bin dal bandrolsüz boş makaron, 27 sigara sarma makinası, sigara sarma kompressörü, 361 elektronik sigara, 139 elektronik sigara likidi, 300 paket elektronik sigara tütün çubukları, 13 elektronik sigara parçaları, 649 paket gümrük kaçağı sigara, 199 kilo bandrolsüz nargile tütünü, 198 dal bandrolsüz puro, 17 bin 301 yaprak gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı, 500 gram gümrük kaçağı pipo tütünü, 833 kilo bandrolsüz açık kıyılmış tütün, 12 kilo bandrolsüz kıyılmış tütün, 70 bin 322 boş sigara kutusu, 400 boş sigara poşeti ele geçirildi.

Malzemelere el koyulurken, yakalanan 30 şüpheliden 13'ü ifadeleri akabinde serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 3'ü adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 14'ü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yönetimin tek bir dileği var! Mourinho Ali Koç'a kararını iletti

Mourinho Ali Koç'a son kararını iletti
Elazığspor Başkanı, Vanspor deplasmanına böyle gitti! Fondaki müziğe dikkat

Vanspor deplasmanına böyle gitti! Fondaki müziğe dikkat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maaşı da belli! Yunus Akgün imzayı atıyor

Maaşı da belli! Yunus Akgün imzayı atıyor
Özel, salı gününe kadar süre tanıdı: Sayıştay'ın işlem yapın dediği AK Partili belediyeleri açıklayacağım

Salı gününe kadar süre tanıdı: Ya operasyon yaparsınız ya da açıklarım
Sıcak havadan bunalan Mauro Icardi ve China Suarez, havuzda aşka geldi

Sıcak havadan bunaldılar! Havuzda aşka geldiler
Şampiyon takım ligden çekilme kararı aldı: Bizim kıymetimiz bilinmedi

Şampiyon takım ligden çekilme kararı aldı
20 gün önce anket yapıldı! İşte Erdoğan'ın 'Aşkım' dediği İstanbul'da son durum

İşte Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği İstanbul'da son durum
Aile boyu dolandırıcılık iddiası! Balya balya paraları TikTok'ta sergilediler

Aile boyu dolandırıcılık! Balya balya paraları TikTok'ta sergilediler
Süper Lig'e son bilet! 1. Lig'de play-off finalinin adı belli oldu

Süper Lig'e son bilet! 1. Lig'de play-off finalinin adı belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.