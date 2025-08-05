Kocaeli'de Elektronik Sigara Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Bin 500 Cihaz Ele Geçirildi

Kocaeli'de Elektronik Sigara Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Bin 500 Cihaz Ele Geçirildi
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapılan bir operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 2 bin 500 elektronik sigara ele geçirildi. 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 2 bin 500 elektronik sigara ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yapıldı. Yürütülen çalışmalar neticesinde elektronik sigara kaçakçılığı suçunu işleyen şahıslara yönelik dün Gebze ilçesinde 2 araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 2 bin 500 elektronik sigara (puff bar) ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olaya ilişkin 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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