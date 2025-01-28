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Kocaeli'de 316 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Kocaeli'de 316 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi
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Kocaeli'de bir evde ve araçta yapılan aramada, 316 litre sahte rakı ve viski ile 190 bandrol ele geçirildi. İki şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kocaeli'nde bir evde ve araçta yapılan aramada 316 litre sahte rakı ve viski ile 190 bandrol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde İzmit ilçesinde bir ikamette ve araçta yapılan aramada 100 kutu içerisinde 3'er litrelik toplam 300 litre sahte viski, 1'er litrelik 10 litre sahte rakı, 1'er litrelik 6 litre sahte viski, 50 adet sahte Türk bandrol ve 140 adet yabancı ülke bandrolu ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken, yakalanan 2 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre adli işlem yapıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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