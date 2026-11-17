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KKTC'de Ercan Havalimanı'nda gerçekleştirilen gümrük kontrollerinde 860 bin TL değerindeki altın ve oto yedek parçalarını beyan etmeyen şahsa, 2 milyon 581 bin TL ceza kesildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ercan Havalimanı'nda gerçekleştirilen rutin gümrük kontrollerinde, ülkeye beyan edilmeden getirilen toplam 860 bin 360 TL değerindeki altın ve ticari nitelikte otomobil yedek parçaları tespit edildi. Yapılan incelemelerde, otomobil yedek parçalarının değerinin 93 bin 360 TL, altınların toplam değerinin ise 767 bin TL olduğu belirlendi.

Gümrük ekiplerinin yürüttüğü araştırmada, söz konusu şahsın KKTC'ye sık sık giriş ve çıkış yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine gümrüğe beyan edilmeyen ürünlerin toplam kıymeti üzerinden üç katı tutarında cezai işlem uygulanarak şahsa 2 milyon 581 bin TL idari para cezası kesildi.

Yetkililer, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gümrük denetimlerinin ve kontrol faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. Kaçakçılığın önlenmesi, yasa dışı ticaretin engellenmesi ve kamu menfaatlerinin korunmasına yönelik çalışmaların aynı hassasiyetle devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı