Kızılcahamam'da Besi Çiftliğinde Yangın Çıktı

Kızılcahamam'da Besi Çiftliğinde Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir besi çiftliğinde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, can kaybı olmamasına rağmen büyük maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir besi çiftliğinde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Kızılcahamam ilçesi Abacı Mahallesi'nde Murat Gencer'e ait besi çiftliğinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları ile yangın söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İşte Putin'in telefonda Trump'a yaptığı teklif! Zelenski anında reddetmiş

İşte Putin'in telefonda Trump'a yaptığı teklif! Zelenski anında reddetmiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor

İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.