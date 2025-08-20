Kızılcahamam'da Besi Çiftliğinde Yangın Çıktı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir besi çiftliğinde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Kızılcahamam ilçesi Abacı Mahallesi'nde Murat Gencer'e ait besi çiftliğinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları ile yangın söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA