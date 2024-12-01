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Kış Lastiği Uygulamasında İlk Ceza Kesildi

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Düzce'de kış lastiği takmayan sürücülere yolların güvenliği için 4 bin TL ceza kesildi. Zorunlu kış lastiği uygulaması, 1 Aralık itibariyle başladı ve denetimler sıkı bir şekilde devam ediyor.

Kış lastiği uygulamasında ilk cezalar yazıldı

DÜZCE - Yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlarda zorunlu kış lastiği uygulaması başladı. Avrupa ile Anadolu arasındaki en önemli karayolu geçişlerinden biri olan Düzce'de ekipler, kış lastiği takmayan sürücülere sezonun ilk cezalarını uyguladı.

Zorlu kış şartlarında özellikle yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların olumsuz etkilenmemesi için 1 Aralık itibariyle zorunlu hale getirilen kış lastiği uygulaması devreye girdi. Bu kapsamda, Düzce'de Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri denetimlerine başladı. Anadolu Otoyolu bağlantı yolunda gerçekleştirilen denetimlerde, kamyon, kamyonet, otobüs ve minibüsler kontrol edildi. Ekipler, kış lastiği takmayan sürücülere 4 bin TL para cezası keserken, aynı zamanda sürücüleri uyararak bilgilendirme de yaptı.

Denetime giren sürücüler ise uygulamayla ilgili yaptıkları açıklamalarda, kış lastiği uygulamasının güvenli sürüş için önemli olduğunu belirtirken, iş yoğunlukları nedeniyle henüz lastik değişimi yapamadıklarını ancak en kısa sürede taktıracaklarını ifade etti.

Denetimlerde, kış lastiği kullanmadığı tespit edilen 15 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Kış Lastiği Uygulamasında İlk Ceza Kesildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK AKYOL - 3.Sayfa
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