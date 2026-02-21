Haberler

Kırşehir merkezli dolandırıcılık operasyonu: 16 tutuklama

Kırşehir merkezli dolandırıcılık operasyonu: 16 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir merkezli 9 ilde dolandırıcılık yaptığı belirlenen suç şebekesi çökertildi. Gözaltına alınan 16 kişi tutuklandı. Şebekenin yaklaşık 947 milyon TL'lik para trafiği yürüttüğü ortaya çıktı.

Kırşehir merkezli 9 ilde yürütülen çalışmalar kapsamında vatandaşları 'yatırım' vaadiyle dolandırdığı belirlenen suç şebekesi çökertildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 16 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, emekli bir vatandaşın telefonla aranarak 'Forex yatırım danışmanlığı' vaadiyle kandırıldığı, sahte yatırım platformlarına yönlendirilerek toplam 2 milyon 352 bin 134 TL dolandırıldığı tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yapılan detaylı mali analizlerde, şebekenin paravan şirketler üzerinden yaklaşık 947 milyon TL'lik para trafiğini yönettiği belirlendi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kırşehir merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir, Ankara, Kırklareli, Muğla, Tekirdağ, Bingöl ve Hakkari illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 15 cep telefonu, 10 SIM kart, 5 dizüstü bilgisayar ve 2 tablet ele geçirilerek incelemeye alındı.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen, aralarında cezaevinde bulunan şüphelilerin de yer aldığı toplam 16 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firari durumdaki 4 şüpheli hakkında ise yakalama çıkarıldığı öğrenildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Savcıyım' deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı

Türkiye'nin konuştuğu kadın böyle gözaltına alındı
Bir ailenin parçalandığı vahşette katil belediye çalışanı çıktı! Mide bulandıran 'taciz' iddiası

Can çekişirken katili söylemişti, vahşetin ardından "taciz" çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı

Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı

Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Fenerbahçe'de opsiyon devreye girdi: 22 milyon Euro'luk transfer

Fenerbahçe'de 22 milyon Euro'luk transfer gerçekleşti
Yeni araç alacaklar dikkat! Bunu yapmayan yandı: Cezası 75 bin TL

Araç alacaklar dikkat! Bunu yapmayana 75 bin TL ceza var
Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı

Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı
Manifest kızlarından Esin Bahat psikolojik destek aldığını açıkladı

Görüntüsüyle ilgili linçler canına tak etti
Pınar Altuğ'un milyon liralık evinden örümcek çıktı

2.5 milyon dolarlık evde oturuyor fakat yatağından çıkan şey korkuttu