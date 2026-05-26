Polis, kurban pazarında dolandırıcılık bilgilendirmesi yaptı

Kırşehir'de emniyet ekipleri, Kurban Bayramı öncesi kurban satış alanlarında vatandaşları dolandırıcılık, sahte para ve hırsızlığa karşı bilgilendirdi, broşür dağıttı.

Kırşehir'de Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kurban satış alanlarında bilgilendirme faaliyetleri yaptı.

Emniyet ekipleri tarafından vatandaşlara; sahte para, dolandırıcılık, yankesicilik, hırsızlık ve alışveriş sırasında karşılaşılabilecek benzeri olumsuzluklara karşı dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verildi. Yapılan çalışmalarda özellikle büyük miktardaki nakit alışverişlerde paraların dikkatli şekilde kontrol edilmesi, tanınmayan kişilerle yapılan alışverişlerde tedbirli davranılması, para alışverişinin kalabalık alanlarda ve güvenli ortamlarda gerçekleştirilmesi ile şüpheli durumların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi gerektiği belirtildi. Vatandaşlara ayrıca bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Kurban satış alanlarında vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ile muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin sürdürüleceği kaydedildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
