Kırşehir'de kaçakçılık operasyonu

Kırşehir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirilirken 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde ve Mucur ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. İl merkezinde H.G.'ye ait işyerinde yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 31 kulaklık, 62 şarj kablosu ve cihazı, 22 şarjlı ve benzinli çakmak ile 6 transmitter ele geçirildi. Mucur ilçesinde ise Ş.E.'ye ait işyerinde yapılan aramada 37 cep telefonu ekranı ile 39 şarj cihazı, kablosuz kulaklık ve batarya ele geçirildi.

Olaylarla ilgili şüpheliler hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR