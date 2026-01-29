Haberler

Kırşehir'de kaçakçılık operasyonu

Kırşehir'de kaçakçılık operasyonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda çeşitli gümrük kaçağı ürünler ele geçirilirken, iki kişi gözaltına alındı.

Kırşehir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirilirken 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde ve Mucur ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. İl merkezinde H.G.'ye ait işyerinde yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 31 kulaklık, 62 şarj kablosu ve cihazı, 22 şarjlı ve benzinli çakmak ile 6 transmitter ele geçirildi. Mucur ilçesinde ise Ş.E.'ye ait işyerinde yapılan aramada 37 cep telefonu ekranı ile 39 şarj cihazı, kablosuz kulaklık ve batarya ele geçirildi.

Olaylarla ilgili şüpheliler hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte 'Eller tetikte bekliyoruz' diyen İran'ın askeri gücü

İşte "Eller tetikte bekliyoruz" diyen İran'ın askeri gücü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

112 yıllık koca çınar Altay'ın 6 puanı silinecek

112 yıllık koca çınarın 6 puanı silinecek
1 Şubat itibarıyla başlıyor! e-Devlet'ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak

Günler sonra resmen başlıyor! Haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek
Mersin'de lüks galeri gibi taksi durağı

Lüks galeri gibi taksi durağı! İli duyan şaşırıyor
İşte Bülent Ersoy'un 'Harcayacak yer arıyorum' dediği devasa serveti

İşte "Harcayacak yer arıyorum" dediği devasa serveti
112 yıllık koca çınar Altay'ın 6 puanı silinecek

112 yıllık koca çınarın 6 puanı silinecek
Tepki yağıyor! Manchester City–Galatasaray maçında yasadışı bahis reklamı

Tepkiler çığ gibi! Dün gece maçı açan herkes aynı şeyi gördü
3 asır önce nesli tükenmişti! Yeniden anavatanında yetiştiriliyor

3 asır önce nesli tükenmişti! Yeniden anavatanında yetiştiriliyor