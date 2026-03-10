Kırşehir'de 2 milyonluk faturasız ürün ele geçirildi

Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından yol kontrol noktasında durdurulan bir araçta piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 900 bin TL olan Çin menşeili faturasız ürün ele geçirildi.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol emniyet ve kontrol noktasında A.Ç.'nin kullandığı araç durduruldu. Araçta yapılan kontrolde piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 900 bin TL olan 21 bin 808 adet Çin menşeili faturasız, irsaliyesiz ürün ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli A.Ç. hakkında adli işlemlere başlandığı öğrenildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı