Kırşehir'de kaçak sigara operasyonu: 380 paket ele geçirildi
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü, düzenlediği operasyonda bir ikamette 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirirken, O.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

KIRŞEHİR (İHA ) – Kırşehir'de düzenlenen operasyonda 380 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir ikamette arama yapıldı. Yapılan aramada, 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak O.K. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Haberler.com
