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Kırşehir'de 3 Ton Kıyılmış Tütünle Tır Sürücüsü Tutuklandı

Kırşehir'de 3 Ton Kıyılmış Tütünle Tır Sürücüsü Tutuklandı
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Kırşehir'de piyasa değeri 3 milyon 420 bin TL olan 3 ton 35 kilogram kıyılmış tütünle yakalanan tır sürücüsü Y.E.K. tutuklandı. Tır, Malatya'dan Ankara'ya sevkiyat yapmak üzere yola çıktığı sırada jandarma tarafından durduruldu.

Kırşehir'de piyasa değeri 3 milyon 420 bin TL olan 3 ton 35 kilogram kıyılmış tütünle yakalanan tır sürücüsü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince, Ortaköy yol kavşağı yakınlarındaki yol kontrol noktasında Y.E.K'nin (33) kullandığı tır durduruldu. Malatya'dan Ankara'ya sevkiyat yapıldığı değerlendirilen tırın çekici ve dorsesinde yapılan aramalarda faturasız ve bandrolsüz piyasa değeri 3 milyon 420 bin TL olan 3 ton 35 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen sürücü tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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