Kırkpınar'a günler kala acı olay! 25 yaşında hayatını kaybetti

Kırkpınar'a günler kala acı olay! 25 yaşında hayatını kaybetti
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Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılması beklenen Sındırgı Belediyespor güreşçisi 25 yaşındaki Burak Bozkurt, evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Daha önce Kırkpınar'da kürsüye çıkan Bozkurt'un cenazesi, cuma namazının ardından toprağa verilecek. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, genç pehlivanın vefatı üzerine bir taziye mesajı yayımladı.

Sındırgı Belediyespor güreşçisi 25 yaşındaki Burak Bozkurt, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Balıkesir'de evinde kalp krizi geçiren "Büyük Orta Boyu" güreşçisi Bozkurt, kaldırıldığı Sındırgı Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Burak Bozkurt'un cenazesi, cuma namazını müteakip Şerif Paşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verilecek.

KIRKPINAR'A KATILACAKTI

Öte yandan, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde daha önce kürsüye çıkan Bozkurt'un, bu yıl da etkinliğe katılması bekleniyordu.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunca yayımlanan taziye mesajında ise "Büyük Orta Boyu pehlivanlarımızdan Balıkesirli Burak Bozkurt'un vefat haberini duymanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Pehlivanımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBALTAZAR:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun bu genç yaşta bile kalp krizi ne yazikki görülüyor bu nalet aşıların yan etkisi olduğunu düşünüyorum

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Haber YorumlarıErkan Arslan:

Covid Asilari Can Almaya Dewam Ediyo Arti Beyin Kanamalari Geciren Cok Sayida insani Taniyorum Neyseki Ben Covid Asisi Olmadim

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