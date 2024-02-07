Kırklareli'nde Resmi Kuruma Karışımlı Kalorifer Yakıtı Satışı Yapan Şüpheliler Yakalandı

Kırklareli'nde bir resmi kuruma karışımlı kalorifer yakıtı sattığı iddia edilen şüpheliler yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir resmi kuruma karışımlı kalorifer yakıt satıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler akaryakıttan numune aldı. Yapılan incelemede yakıtının karışımlı olduğu belirlendi.

Ekipler 20 bin litre karışımlı yakıtı sattığından dolayı 3 şüpheli gözaltına alındı. - KIRKLARELİ