Kırklareli'nde boğulma tehlikesi geçiren çocuk Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Kırklareli'nde boğulma tehlikesi geçiren çocuk Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Kırklareli'nde bir çocuk, boğulma tehlikesi geçirirken, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelinin zamanında müdahalesi sayesinde hayata döndü. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kırklareli'nde boğulma tehlikesi geçiren bir çocuk, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelinin dikkati ve hızlı müdahalesi sayesinde hayata tutundu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, yoldan geçen bir vatandaşın çocuğunun nefes almakta zorlandığını fark eden Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli Sercan Namlı ve Cem Davarcı, vakit kaybetmeden harekete geçti. Durumu hızlıca değerlendiren personel, çocuğa Heimlich manevrası uyguladı. Müdahale anları güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.

Doğru ve zamanında yapılan müdahale sonucu çocuğun yeniden nefes alması sağlanırken, olay çevrede bulunan vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Soğukkanlılıkları ve bilinçli müdahaleleriyle bir hayatın kurtarılmasına vesile olan personel Sercan Namlı ve Cem Davarcı, örnek davranışlarıyla dikkat çekti.

Yetkililer, olayın ilk yardım bilgisinin önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirterek, benzer durumlarda doğru müdahalenin hayat kurtardığını vurguladı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
