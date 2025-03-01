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Kırklareli'nde Dilenci Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı

Kırklareli'nde Dilenci Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı
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Kırklareli'nde zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği dilenci operasyonunda 2 şahıs yakalanırken, dilencilerin üzerinden toplam 3 bin 400 lira bulundu. Zabıta ekipleri, vatandaşların duygularını istismar eden dilencilere karşı denetimlerini sürdürüyor.

Kırklareli'nde zabıta ekiplerince düzenlenen dilenci operasyonunda 2 şahıs yakalandı.

Kırklareli'nde zabıta ekipleri; vatandaşların dini, vicdani ve insani duygularını istismar eden dilencilere yönelik uygulamalarına devam ediyor. Zabıta ekipleri, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde denetim yaptı.

Dilencilik yaptığı belirlenen kişi, Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Dilencilik yapan şahsa Kabahatler Kanunu'ndan ceza yazıldı.

Öte yandan dilencilerin üzerinden 3 bin 400 lira ele geçirildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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