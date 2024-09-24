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Kırıkkale'de Yankesiciler Emeklinin Cüzdanını Çaldı

Kırıkkale'de Yankesiciler Emeklinin Cüzdanını Çaldı
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Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde pazarda alışveriş yapan 67 yaşındaki emekli Cemalettin Yüksel'in cüzdanı yankesiciler tarafından çalındı. Olay sonrası polis ekipleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı ve çalınan 7 bin lira sahibine tutanakla teslim edildi.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde pazarda alışveriş yapan emekli bir vatandaşın 7 bin lirası yankesiciler tarafından çalındı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık sonrası, polis ekipleri 4 şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde semt pazarında alışveriş yapan Cemalettin Yüksel isimli emekli vatandaşın cüzdanı yankesiciler tarafından çalındı. Müşteri gibi pazara gelen 4 yankesiciden biri, 67 yaşındaki Cemalettin Yüksel'in pantolonunun arka cebindeki cüzdanını çalarak kayıplara karıştı. 7 bin Türk lirası bulunan cüzdanının çalındığını fark eden Cemalettin Yüksel, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Karakeçili İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını inceleyerek şüphelilerin izini sürdü. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin Köprü köyü mevkisinde olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, şüphelileri 27 AJA 665 plakalı araçta yakaladı ve ifadeleri alınmak üzere emniyete götürdü. Gözaltına alınan K.K. (29), T.K. (22), M.K. (37) ve yabancı uyruklu S.E.N. (40), emniyetteki işlemlerinin ardından Kırıkkale Adliyesi'ne sevk edildi. Çalınan 7 bin lira ise tutanak karşılığında Cemalettin Yüksel'e teslim edildi.

Olayla ilgili adli süreç devam ederken, yaşlı adamın cüzdanının çalınma anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Karakeçili Hırsızlık Alışveriş Güvenlik Ekonomi 3-sayfa Yaşam Polis

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