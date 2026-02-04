Haberler

Market dolabı bomba gibi patladı: Korku dolu anlar güvenlik kamerasında

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki bir markette soğutuculu reyon dolabında meydana gelen şiddetli patlama, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay anında market sahibi ve arkadaşı büyük korku yaşadı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir markette soğutuculu reyon dolabında meydana gelen patlama anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir markette meydana gelen patlama paniğe sebep oldu. Soğutuculu reyon dolabının radyatör kısmında yaşanan patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olay sırasında market sahibi ile içeride bulunan arkadaşı büyük korku yaşadı. Patlamanın ardından dolapta maddi hasar oluştu.

Sohbet etmek için arkadaşının marketinde bulunduğunu ifade eden Muhammed Osman Yöney, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, patlamanın adeta bomba gibi olduğunu söyledi. Dolabın içindeki bazı parçaların bilye gibi fırlayarak vücuduna isabet ettiğini anlatan Yöney, "Sohbet etmek için arkadaşımın marketine gelmiştim. Bilgisayar başında müzik açtım, arkadaşım da dükkan içerisinde geziniyordu. Bir anda patlama sesiyle karşı karşıya kaldık. Patlama o kadar şiddetliydi ki gerçekten bir bomba gibi patladı. Gaz sıkışmış galiba" dedi.

Hayatında ilk kez böyle bir olay yaşadığını belirten Yöney, "Ben hayatımda ilk kez bir dolabın bu kadar gürültülü şekilde patladığını görüyorum. Ses şiddeti çok yüksekti. Kulaklarımız adeta çınladı, kafamız ağrıdı. Olayda büyük şok geçirdik. Sonrasında kamerayı izlerken de güldük. Allah korudu dedik. O anki halimize sonradan güldük" diye konuştu. - KIRIKKALE

