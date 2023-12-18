Kırıkkale'de firari uyuşturucu suçlusuna hapis cezası

Kırıkkale'de hakkında 3 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ü'yü kent merkezinde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.