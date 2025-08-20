Kilis'te Kaçak Ürün Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Kilis'te polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar çerçevesinde Öncüpınar gümrük yolu üzerinde durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Arama kararı alınarak yapılan kontrollerde, aracın bagajı, koltuk altı ve yangın tüpü içerisine gizlenmiş halde 19 karton (190 paket) kaçak sigara, 16 adet kaçak cep telefonu, 11 adet şarj adaptörü, 3 adet marka saç düzleştirici ve 4,5 kilo kaçak çay ele geçirildi.

Olayla ilgili araçta bulunan C.A.K., M.A. ve Ö.D. isimli şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı. - KİLİS