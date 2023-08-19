Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 2 Kişi Yakalandı

KAYSERİ'de, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 34,5 yıl hapis cezası bulunan E.D. ile 14 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Y.E., polis ekiplerince yakalandı. Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 9 kişi de yakalandı.

KAYSERİ'de, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 34,5 yıl hapis cezası bulunan E.D. ile 14 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Y.E., polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 34,5 yıl hapis cezası bulunan E.D. ile 14 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Y.E.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda E.D. ve Y.E.'nin Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi'ndeki adreste saklandığı belirlendi. Hükümlüler saklandıkları eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 2 hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Diğer yandan ekiplerin yaptığı çalışmalarda, 2'si 'hırsızlık' suçundan olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 6'sı serbest bırakıldı.