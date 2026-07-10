Banka görevlisi yalanıyla 248 kişiyi 8 milyon TL dolandırdılar: 6 tutuklama

Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, kendilerini banka ve çağrı merkezi görevlisi olarak tanıtarak 248 kişiyi 8 milyon TL dolandırdığı belirlenen 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, mali suçların önlenmesi ve takibine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde nitelikli dolandırıcılık suçuna ilişkin operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin kendilerini banka görevlisi ve çağrı merkezi çalışanı olarak tanıtarak ülke genelinde 248 kişiyi 8 milyon TL dolandırdığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında 7 Temmuz'da Kocaeli, Denizli ve Muğla'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 10 Temmuz'da Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı