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Otele ait depoda 13 bin litre kaçak ve sahte şampanya ele geçirildi

Otele ait depoda 13 bin litre kaçak ve sahte şampanya ele geçirildi
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Antalya'nın Kemer ilçesinde jandarma ekiplerince bir otele ait depoda düzenlenen operasyonda 13 bin litre kaçak ve sahte şampanya ele geçirildi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda bir otele ait depoda 13 bin litre kaçak ve sahte şampanya ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Kemer ilçesinde kaçak alkol ve sahte ürün ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda bir otele ait depoda arama yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 13 bin litre kaçak/sahte şampanya ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak/sahte şampanyaya el konulurken, jandarma ekipleri olayla ilgili adli tahkikat başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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