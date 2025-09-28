Kemal Can Tutuklandı: Can Holding Üzerinde Soruşturma Başlatıldı

Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden çeşitli suçların işlendiği, denetim ve takip mekanizmalarının zorlaştırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Kemal Can, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinde suç örgütü kurulduğu, örgüt aracılığı ile 'nitelikli dolandırıcılık', 'vergi kaçakçılığı' suçlarının işlendiği, kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulduğu, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok yönlü eylemler gerçekleştirildiği ve suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ettiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında olduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. 121 şirkete el konularak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı. Savcılık tarafından mahkemeye sevk edilenlerden 5'i tutuklanırken, Kenan Tekdağ ise ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

Yetkisizlik kararı verilmişti

Öte yandan Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmada yetkisizlik kararı vermişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştı. Gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Kemal Can, savcılıktaki işlemlerinin ardından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme' ile 'malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' suçlarından 'tutuklama' talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. Kemal Can, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - İSTANBUL