Kayseri'de Yeni İşe Başlayan Şoför Kayboldu, Şirket Aracıyla İzine Çıktı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir işletmede işe yeni başlayan personel, mal dağıtmaya çıktığı şirket aracı ile kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda B.Ö. (22), bir iş yerine şoförlük için başvurdu. İşverenlerin deneme süreci teklifini kabul eden B.Ö., iddiaya göre 20 Temmuz günü başka bir şubeye mal götürmek için yüklediği şirket aracı ile çıktı ve daha sonra kendisinden de araçtan da haber alınamadı. İş yeri yetkilileri, 2 gündür kayıp olan araçlarını bulmak için şikayette bulunurken, personelin iş yerinden araçla çıkış görüntüleri de güvenlik kamerasına yansıdı.

Mal dağıtmak için çıktıktan sonra personelden haber alamadıklarını söyleyen iş yeri yetkilisi Turgut Güner, "Ayın 18'inde şoför bölümüne iş için gelen bir personel oldu. 'İşe ihtiyacım var' dedi. Bizde 2 gün çalışıp ortama bakmasını ve daha sonra oturup konuşmayı teklif ettik. Kendisi de kabul etti. 2 günün sonunda da arkadaşımız diğer şubemize mal götürürken, yükledi ve sonrasında da kendisinden haber alamadık. Araç da gitti. Karakola şikayette bulunduk daha haber çıkmadı. Aracı yeni aldığımız için bu araçta takip sistemi de yoktu. Mağdur olduk. O bizim ekmeğimiz sonuçta. Hatta parasını bile ödemedik. Parça parça ödüyoruz. Mağdur olduk. Yetkililer bize yardımcı olurlarsa memnun oluruz" dedi. - KAYSERİ