Kayseri'de Ucuz Arsa Vaadiyle Dolandırıcılık: 7 Şüpheli Yakalandı

Kayseri'de bir internet sitesi üzerinden ucuz arsa vaadi ile dolandırıcılık yapan 7 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir internet sitesinde satılık arsa ilanı verip mağdurları ucuza arsa satma vaadi ile dolandıran şahısları tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, G.P. (28), H.D. (38), K.D. (32), A.D. (34), A.M. (23), A.S.K. (28) ve C.Ş.'yi (49) yakaladı. Operasyonda yapılan aramalarda 13 adet telefon, 3 adet laptop, 2 adet flash bellek ve 16 adet simkart ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli emniyete götürüldü. - KAYSERİ