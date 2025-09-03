Haberler

Kayseri'de Tekstil Fabrikasında Yangın Sürüyor

Kayseri'de Tekstil Fabrikasında Yangın Sürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri OSB'deki Milkay Tekstil Fabrikası'nda çıkan yangın 4 saat boyunca devam ediyor. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.

Kayseri'de bir tekstil fabrikasında çıkan yangın 4 saattir sürüyor. Alevler geceyi aydınlatırken, ekiplerin yoğun çalışması devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri OSB 10. Cadde üzerinde bulunan Milkay Tekstil Fabrikası'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, alevler fabrikanın bir kısmını sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerinin çevredeki güvenlik önlemi sürerken, ekiplerin 4 saatlik müdahalesi devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump'tan Hamas'a çağrı: Derhal 20 rehineyi serbest bırakın, işler hızla değişecek

Trump'tan Hamas'a tehdit gibi uyarı: Bunu yaparsanız işler son bulacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Televizyondaki yemek programıyla ünlenen Reyhan Şef'ten 28,5 milyon TL'lik vurgun

Yemek programıyla ünlenen isimden milyonlarca liralık vurgun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.