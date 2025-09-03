Kayseri'de Tekstil Fabrikasında Yangın Sürüyor

Kayseri'de bir tekstil fabrikasında çıkan yangın 4 saattir sürüyor. Alevler geceyi aydınlatırken, ekiplerin yoğun çalışması devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri OSB 10. Cadde üzerinde bulunan Milkay Tekstil Fabrikası'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, alevler fabrikanın bir kısmını sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerinin çevredeki güvenlik önlemi sürerken, ekiplerin 4 saatlik müdahalesi devam ediyor. - KAYSERİ