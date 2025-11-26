Haberler

Kayseri'de Sahte Altın Dolandırıcılığına 5 Gözaltı

Güncelleme:
Kayseri'de polis, sahte Cumhuriyet altını bozduran 5 kişiyi yakaladı. Şahısların araçlarında 203 bin 650 TL nakit ve uyuşturucu hap bulundu. Adli işlem başlatıldı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, bir sarrafa girerek sahte altın bozduran 5 şahıs yakalandı. 3 farklı suçtan kaydı bulunan şahısların araçlarında yapılan aramalarda, 203 bin 650 TL nakit para ve 15 adet Cumhuriyet altını ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede bir kuyumcuya girerek, sahte Cumhuriyet altını bozduran şahısları yakalamak için çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, E.K.K. (23), C.Y. (36), N.K. (32), A.M. (26) ve M.Y. (42) yakalanırken, yapılan kontrollerde şahısların 'dolandırıcılık', 'uyuşturucu imal ve ticareti' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından kayıtları bulunduğu belirlendi. Ekipler tarafından şüpheli şahısların araçlarında yapılan aramalarda, 203 bin 650 TL nakit para, 15 adet sahte Cumhuriyet altını ve 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

5 şahıs hakkında başlatılan adli işlem sürüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500
