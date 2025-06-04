Kayseri'de Özel Halk Otobüsünde Düşürülen Altın Kolye Çalındı

Kayseri'de özel halk otobüsünde düşürülen 50 bin TL değerindeki altın kolyeyi alan kadın, kameralardan tespit edilip yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, özel halk otobüsünde seyahat eden bir kadın, aracın içerisine 50 bin TL değerindeki altın kolyesini düşürdü. Bir süre sonra kolyesinin olmadığını fark eden kadın durumu polise bildirdi. İhbarla harekete geçen Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerini inceleyerek, düşen kolyeyi Ş.B.'nin (61) aldığını tespit etti. Adresine düzenlenen operasyonla kadın şahıs gözaltına alındı. Ele geçirilen altın kolye de sahibine teslim edildi. - KAYSERİ