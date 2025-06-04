Kayseri'de Özel Halk Otobüsünde Düşürülen Altın Kolye Çalındı

Kayseri'de Özel Halk Otobüsünde Düşürülen Altın Kolye Çalındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de özel halk otobüsünde düşürülen 50 bin TL değerindeki altın kolye, hırsızlık şüphesiyle kameralardan tespit edilen bir kadın tarafından alındı ve gözaltına alındı.

Kayseri'de özel halk otobüsünde düşürülen 50 bin TL değerindeki altın kolyeyi alan kadın, kameralardan tespit edilip yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, özel halk otobüsünde seyahat eden bir kadın, aracın içerisine 50 bin TL değerindeki altın kolyesini düşürdü. Bir süre sonra kolyesinin olmadığını fark eden kadın durumu polise bildirdi. İhbarla harekete geçen Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerini inceleyerek, düşen kolyeyi Ş.B.'nin (61) aldığını tespit etti. Adresine düzenlenen operasyonla kadın şahıs gözaltına alındı. Ele geçirilen altın kolye de sahibine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Programa damga vuran an! Cübbeli Ahmet, katılımcılar arasında onu görünce sahneden indi

Cübbeli Ahmet, katılımcılar arasında onu görünce sahneden indi
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı

İsrail "Bu bir ilk" deyip yanı başımızdaki ülkeye bomba yağdırdı
Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi! Yaptığı yorum bomba

Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi, fiyatı yine de ucuz geldi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Sokak köpekleri parkta oynayan küçük çocuğa saldırdı

Köpeklerin elinde can çekişti, arkadaşları da vahşete şahit oldu
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı

Harbiye sahnesine uçarak geldi, 9 kiloluk elbisesiyle olay oldu
100 milyon euro maaşa 'Hayır' dedi

100 milyon euro maaşa "Hayır" dedi
Anlaşma tamam! Modric'in yeni takımı belli oldu

Anlaşma tamam! İşte Modric'in yeni takımı
Gyökeres'in yeni takımını eski takım arkadaşı ağzından kaçırdı

Gyökeres'in yeni takımını eski takım arkadaşı ağzından kaçırdı
İddia olay! Trabzon'u sel götürürken, belediye başkanı Amsterdam'da

Şehri sel götürürken belediye başkanı yurt dışında ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.