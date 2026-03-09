Sattığı otomobilin parasını beklerken, kazalı haliyle karşılaştı

Kayseri'de daha önceden ticaret yaptığı şahsa iddiaya göre, otomobilini satan ve parasını alamayan bir kişi otomobilini kaza yapılmış halde bir otoparkta buldu. Güveni kötüye kullanılan İsmet Sayan, "Otomobili görünce beynim döndü" dedi.

İiddiaya göre, İsmet Sayan., daha önceden ticaret yaptığı S.G.'ye Kasım 2025'de otomobilini sattı. 2 hafta sonrası otomobilin parasını ödeyeceğini söyleyen S.G.'ye defalarca aramasına rağmen ulaşamayan İsmet Sayan, karakola giderek şikayette bulundu. Gün içinde şahsı defalarca arayan Sayan., bir yanıt alamazken, akşam saatlerinde geri dönüş aldı. S.G. otomobille kaza yaptığını ve otomobilin açık otoparkta olduğunu söyledi. S.G.'nin tarif ettiği bölgeye giden Sayan, otomobilini görünce adeta şoka uğradı. Otomobilini o şekilde gören İsmet Sayan, polis ekiplerine haber verdi. Ekipler tarafından otomobilde inceleme yapılarak konu hakkında tutanak tutuldu. İncelemelerin ardından otomobil İsmet Sayan'a teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Otomobili görünce beynim döndü"

Otomobilini kazalı halde görünce şoka uğradığını dile getiren İsmet Sayan, "Otomobilimizi sattık ama paramızı alamadık. Bizde peşine düştük. Telefonlarımıza cevap vermedi. Öyle olunca şüphelendim ve şikayette bulundum. Olay geçtiğimiz yıl Kasım ayında yaşandı. Gelip, arabanın satışını almadı. Bugünde üst üste aradım ama telefona yine cevap vermedi. En son bana kendisi dönüş yaptı. Ben şahsa daha önceden ticaret yaptığım için güvendim. Otomobilin yerini öğrendim. Dediği yere geldim ve otomobili görünce beynim döndü. Otomobilimde kaç aydır burada yatıyor bilmiyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı