Kayseri'de Mobilya Fabrikasında Yangın Çıktı

Güncelleme:
Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir mobilya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz bilinmiyor. Geçtiğimiz temmuz ayında da aynı firmanın fabrikasında yangın çıktığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Kayseri OSB Sazyolu Caddesi üzerinde bulunan bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına söndürmek için çalışma başlattı.

Öte yandan, aynı firmaya ait fabrikanın geçtiğimiz temmuz ayında da yandığı öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
