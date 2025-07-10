Kayseri'de Kaçak Tütün Operasyonu: 161 Kilo Tütün ve 3 Milyon Makaron Ele Geçirildi
Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda 161 kilo kaçak tütün ile çok sayıda makaron ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin değeri 2 milyon 41 bin TL olarak belirlendi.
Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 161 kilo kaçak tütün ve çok sayıda makaron ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda; toplam 3 milyon 600 bin dal bos makoron, 13 bin 300 dal doldurulmuş makoron ve 161 kilo gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.
Ele geçirilen ürünlerin gümrüklenmiş değerinin 2 milyon 41 bin TL olduğu öğrenildi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa