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Katlanır plaka ile polise yakalanan motosiklet sürücüsüne 140 bin lira ceza

Katlanır plaka ile polise yakalanan motosiklet sürücüsüne 140 bin lira ceza
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Eskişehir'de polis denetiminde katlanır plaka kullanan motosiklet sürücüsüne 140 bin TL ceza kesildi, motosiklet 6 ay trafikten men edildi.

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde, katlanır plaka kullann motosiklet sürücüsüne 140 bin TL idari para cezası kesilirken, motosiklet 6 ay süreyle trafikten men edildi.

Olay, dün gece Yenibağlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; cadde üzerinde seyir halinde olan 10 AHH 721 plakalı motosikletin plakasının gözükmediğini fark eden İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, şahsı durdurarak motosiklet üzerinde inceleme yaptı. Yapılan kontrollerde, motosiklet plakasının özel bir düzenekle 'katlanır' hale getirildiği ve sürücünün bu sayede plakasını gizlediği tespit edildi.

140 bin TL ceza ve 6 ay trafikten men

Trafik güvenliğini tehlikeye atan ve plakasını usulsüz bir şekilde gizlediği belirlenen motosiklet sürücüsüne polis ekiplerince adeta ceza yağdı. Sürücüye ilgili kanun maddelerince toplamda 140 bin TL idari para cezası kesilirken, söz konusu motosiklet çekici yardımıyla otoparka çekilerek 6 ay süreyle trafikten bağlandı. Ekiplerin kent genelinde trafik denetimlerine hız kesmeden devam edeceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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