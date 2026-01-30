Haberler

Kastamonu'da tefecilik operasyonlarında tutuklu sayısı 12'ye yükseldi

Kastamonu'da 4 aydır takip edilen tefeci şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda tutuklananların sayısı 12'ye yükseldi. Operasyon, bir vatandaşın intiharından sonra başlatılan soruşturma kapsamında gerçekleştirildi.

Kastamonu'da 4 aydır takip edilen tefeci şebekesine yönelik operasyonlar kapsamında tutuklananların sayısı 12'ye yükseldi.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2025 yılında F.Y. isimli vatandaşın intihar etmeden önce bıraktığı mektupla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis, tefecilik yapan şebekeyi takibe aldı. Yaklaşık 4 aylık teknik takip ve çalışmalar neticesinde tefecilik yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde 3 şüpheli şahsa yönelik toplam 3 adrese eş zamanlı bir operasyon daha düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.S. ve A.S. tutuklanırken, E.S. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KASTAMONU

