Kastamonu'da Sahte İçki Operasyonu: 1 Gözaltı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tosya ilçesinde bir işyerine düzenledikleri operasyonda sahte içki ele geçirdi. Yapılan operasyonda, C.Ö. isimli şahsın işyerinde kaçak alkollü içki satışı yaptığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, işyeri ve eklentilerinde yapılan aramalarda kaçak içkilere el koydu. Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - KASTAMONU