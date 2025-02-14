İki otomotiv devi Türkiye'ye fabrika açıyor! Erdoğan şehirlerin ismini verdi

İki dev Türkiye'ye fabrika açıyor: Erdoğan şehirlerin ismini verdi
CHP lideri Özel: Kimi tehlikeli görüyorlarsa kapatacaklar

CHP lideri Özel'den ortalığı karıştıracak iddia: Hepsini kapatacaklar
TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturma

Sözleri tartışma yaratmıştı! TÜSİAD YİK Başkanı'na soruşturma
12 yaşındaki Esra'nın şüpheli ölümü! Boynunda ip izleri tespit edildi

12 yaşındaki Esra'nın ölümünde korkunç şüphe

Kastamonu'da Sahte İçki Operasyonu: 1 Gözaltı

Kastamonu'da Sahte İçki Operasyonu: 1 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla sahte içki üretimi yapan bir şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramalarda kaçak alkollü içkilere el konuldu.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tosya ilçesinde bir işyerine düzenledikleri operasyonda sahte içki ele geçirdi. Yapılan operasyonda, C.Ö. isimli şahsın işyerinde kaçak alkollü içki satışı yaptığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, işyeri ve eklentilerinde yapılan aramalarda kaçak içkilere el koydu. Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

TÜSİAD Başkanı, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu
img

3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı
img

O Ses Türkiye'de Hadise ve Melike Şahin savaşı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı

"400 bin liralık" ilanı başını yaktı! Fenomen Merve Taşkın gözaltında
Portekiz'e vize başvurusu reddedilen kadın isyanıyla gündem oldu

Vize başvurusunu reddeden ülkeye isyanı viral oldu
Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı

Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı
Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti

Gözlerinin içine bakıp açık açık tehdit etti
Irak'ın Selahaddin şehrinde Türkçe resmi dil oldu

Türkçe resmi dil ilan edildi
Bankalardaki mevduatlarda zamanaşımı için son tarih belli oldu

Bankada para ve altını olanlar dikkat! Tüm varlığınız sıfırlanabilir

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.