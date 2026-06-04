Kastamonu'da kaçak telefon operasyonu: 1 gözaltı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından bir iş yerinde yapılan aramada 19 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerinde arama yapıldı. Aramada 19 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı