Kastamonu'da 30 milyon TL'lik hayvansal veteriner ilacı ele geçirildi

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 30 milyon lira değerinde 30 bin 867 adet veteriner ilacı ele geçirildi. İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından bir iş yerinde yapılan aramada, 30 milyon lira değerinde veteriner ilacı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, il merkezinde faaliyet gösteren bir işyeri ve iki evde arama yapıldı. Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 30 milyon TL olduğu değerlendirilen, toplam 30 bin 867 adet veteriner ilacı ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
