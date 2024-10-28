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Kasklı Soyguncu Kuyumcuyu Vurarak Altınları Çaldı

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Adana'da kasklı bir şüpheli, kuyumcuya silahlı saldırıda bulunarak iş yeri sahibini vurdu ve altınları çalarak kaçtı. Olay anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kasklı şüpheli önce kuyumcuyu vurdu, sonra altınları çaldı...O anlar kamerada

ADANA - Adana'da kasklı şüpheli kuyumcu soygunu gerçekleştirdi, bu anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Soyguncu, iş yeri sahibini tabanca ile vurduktan sonra topladığı altınlarla kayıplara karıştı.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi Ahmet Sapmaz Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen iki şüpheli motosiklet ile kuyumcuya geldi. Kasklı bir kişi motosikletten inerek elindeki silahla kuyumcuya girdi.

İçeri giren kasklı şüpheli, iş yeri sahibi Muhammed Bahadır A. (32)'ya "Kıpırdama" diyerek tabanca ile ateş açtı. Sırt bölgesinden yaralanan işyeri sahibi kanlar içerisinde yere yığıldı. Bu sırada kasklı şüpheli vitrinde bulunan altınları topladı. Ardından arkasına bakmadan, kendisini motosiklet ile bekleyen arkadaşıyla birlikte olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışması başlattı.

Kasklı Soyguncu Kuyumcuyu Vurarak Altınları Çaldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa

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