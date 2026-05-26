Kaskını çıkarınca yakayı ele veren hırsız: "Borçlarım vardı"

Adana'da yüzünü kaskla gizleyerek bir cep telefonu bayisini soyan şüpheli, minibüse binmeden önce kaskını çıkarınca güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. Borçları olduğu için hırsızlık yaptığını söyleyen zanlı tutuklandı.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Yusuf T., gece saatlerinde girdiği cep telefonu bayisinden 4 taşınabilir şarj cihazı, 4 cep telefonu, 8 kablosuz kulaklık, 2 tablet ve 5 bin TL çaldı. Çalınan ürünlerin toplam değerinin yaklaşık 150 bin TL olduğu öğrenildi.

Sabah iş yerine gelen işletme sahibi Fırat A., hırsızlığı fark ederek durumu polise bildirdi. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelinin elindeki poşetle yaklaşık 5 kilometre yürüdüğü, minibüse binmeden önce farklı bir noktada kaskını çıkardığı belirlendi. Polis, kasksız görüntülerden şüphelinin kimliğini tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan Yusuf T.'nin emniyetteki sorgusunda, "Borçlarım vardı, bu sebeple hırsızlığı yaptım" dediği öğrenildi. Çalıntı ürünleri satın aldığı belirlenen Ali Can K. hakkında "hırsızlık malı satın almak" suçundan işlem yapıldı.

Ele geçirilen ürünler iş yeri sahibine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen Yusuf T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
